У Дніпрі ціна на гречку обвалиться ще більше: що відомо

На думку аналітиків, падіння цін можливе через те, що фермери зараз збирають новий урожай. В результаті в засіки з кожним днем надходить все більше свіжого врожаю. Тому є всі перспективи подальшого зниження собівартості гречки.
За словами директора Департаменту аграрного розвитку Мінагрополітики Ігоря Віштака, найбільше гречки обмолочено аграріями Сумщини – 15,5 тис.
Експерт також повідомив, що є певні труднощі зі збором врожаю у прифронтовій та прикордонній зонах через безпеку працівників та частково зруйновану інфраструктуру.
Також хороший урожай був отриманий в Житомирській і Хмельницькій областях. У кожному регіоні вже зібрано 15,2 тисячі тонн гречки.
Всього на сьогоднішній день аграрії зібрали понад 120 тисяч тонн. Що стосується прогнозів, то в поточному сезоні очікується понад 150 тис т.
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