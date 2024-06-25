У Дніпрі три ділки облаштували власні заклади казино в орендованих приміщеннях

Про це повідомили у пресслужбі ГУНП в Дніпропетровській області.
Заклади казіно були облаштовані в орендованих нежитлових приміщеннях, а працювали у закритому режимі в декількох районах міста.
Працівники кримінальної поліції провели обшуки та вилучили речові докази незаконної діяльності: комп’ютерну техніку, ігрові автомати, мобільні телефони, банківські картки, чорнові записи.
Трьом “бізнесменам” правоохоронці повідомили про підозру у скоєнні кримінального злочину. Триває досудове розслідування у кримінальному провадженні за частиною 1 статті 203-2 КК України (незаконна діяльність з організації або проведення азартних ігор).
Нагадаємо, сьогодні ми писали, що житель Дніпра з автоматом в руках розгулював на дитячому майданчику.
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