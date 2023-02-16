У Дніпрі третій день поспіль рекордний бейбі-бум

У Дніпрі бейбі-бум

Так, за словами міської ради Дніпра, у місті третій день поспіль встановлюють нові рекорди з кількості новонароджених.

За 15 лютого до Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф по місту Дніпро надійшло 525 виклики. За минулу добу у місті на світ з’явилося 26 немовлят: 16 дівчаток та 10 хлопчиків. 6 діточок народили жінки-переселенці.

Попередні рекорди з народжуваності у лютому: 13 лютого – 24 немовляти, 14 лютого – 36, 15 лютого – 26. У двох крайніх дівчаток більше, ніж хлопчиків.

Нагадаємо, раніше дніпровські волонтери оголосили збір манекенів.

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