Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • У Дніпрі трамваї №12 та №17 відновлюють рух за своїми маршрутами, а №5 тепер їхатимуть інакше

У Дніпрі трамваї №12 та №17 відновлюють рух за своїми маршрутами, а №5 тепер їхатимуть інакше

Сьогодні 12:04
просмотров

У Дніпрі знову є зміни в русі трамваїв.

Новости Днепра про У Дніпрі трамваї №12 та №17 відновлюють рух за своїми маршрутами, а №5 тепер їхатимуть інакше

У звʼязку з достроковим завершенням обкатки відремонтованих ділянок колії на перетині просп. Лесі Українки та вул. Степана Бандери, з 11:00 трамваї №12, №17 відновлюють рух за своїми маршрутами.

Також трамваї №5 змінюють схему руху в напрямку УДУНТ та курсують через вул. 128-ої Бригади Тероборони – Залізничний вокзал – просп. Дмитра Яворницького – вул. Степана Бандери. У напрямку ж/м Західний – за своїм маршрутом.

Нагадаємо, у Дніпрі планують звузити тротуари по вулиці Січових Стрільців. 

Читайте також:

Новости Днепра про У Дніпрі трамваї №12 та №17 відновлюють рух за своїми маршрутами, а №5 тепер їхатимуть інакшеУкраїнська

Автор:


# # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    “Десь чути вибухи. Всім пох”: мер Дніпра показав, як жителі міста реагують на ворожі атаки
    Новини Дніпра
    Сьогодні 12:23
    “Десь чути вибухи. Всім пох”: мер Дніпра показав, як жителі міста реагують на ворожі атаки

    Борис Філатов показав, як жителі Дніпра реагують всі вибухи.

    У Дніпрі під час тривоги пролунали вибухи: що відомо
    Новини Дніпра
    Сьогодні 12:19
    У Дніпрі під час тривоги пролунали вибухи: що відомо

    У Дніпрі збили ворожий дрон.

    Жителів Дніпра попереджають про небезпечність гарячки Денге: чи зафіксували хворобу в Україні
    Новини Дніпра
    Сьогодні 11:58
    Жителів Дніпра попереджають про небезпечність гарячки Денге: чи зафіксували хворобу в Україні

    Гарячка Денге спричиняє близько 20 тисяч смертей щороку.

    Через обміління на річці Дніпро можна побачити відомі пороги, які були під водою
    Новини Дніпра
    Сьогодні 11:30
    Через обміління на річці Дніпро можна побачити відомі пороги, які були під водою

    На річці Дніпро через обміління виявляють цікаві знахідки.

    Наверх