У Дніпрі трамваї №12 та №17 відновлюють рух за своїми маршрутами, а №5 тепер їхатимуть інакше

У Дніпрі знову є зміни в русі трамваїв.

У звʼязку з достроковим завершенням обкатки відремонтованих ділянок колії на перетині просп. Лесі Українки та вул. Степана Бандери, з 11:00 трамваї №12, №17 відновлюють рух за своїми маршрутами.

Також трамваї №5 змінюють схему руху в напрямку УДУНТ та курсують через вул. 128-ої Бригади Тероборони – Залізничний вокзал – просп. Дмитра Яворницького – вул. Степана Бандери. У напрямку ж/м Західний – за своїм маршрутом.

Нагадаємо, у Дніпрі планують звузити тротуари по вулиці Січових Стрільців.

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