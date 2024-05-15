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У Дніпрі трамваї №12 та №16 завершать роботу раніше

Сьогодні 16:53
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У Дніпрі сьогодні, 15 травня, трамваї №12 та №16 закінчать свою роботу раніше.

Зміни у графіку руху трамваїв пов’язані з ремонтом трамвайної колії на перетині вул. Михайла Грушевського та вул. Барвінківської.

Про це повідомили в Департаменті транспорту.

Останні відправлення з кінцевих зупинок:

  • трамвай №12
    – від пл. Старомостова о 20:22;
    – від заводу Металовиробів о 21:17.
  • трамвай №16
    – від вул. Ігоря Сікорського о 20:54;
    – від вул. Бориса Кротова о 21:25.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі три тижні не курсуватимуть деякі трамваї через ремонт колій неподалік вокзалу.

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