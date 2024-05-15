У Дніпрі трамваї №12 та №16 завершать роботу раніше

Зміни у графіку руху трамваїв пов’язані з ремонтом трамвайної колії на перетині вул. Михайла Грушевського та вул. Барвінківської.
Про це повідомили в Департаменті транспорту.
Останні відправлення з кінцевих зупинок:
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі три тижні не курсуватимуть деякі трамваї через ремонт колій неподалік вокзалу.
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