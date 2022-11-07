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У Дніпрі трамваї №11 та №15 два дні закінчуватимуть роботу раніше

Сьогодні 07:15
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7 і 8 листопада трамваї №11 і №15 закінчать свою роботу раніше. Зміни пов’язані з ремонтом колії на Вокзальній площі.

Новости Днепра про У Дніпрі трамваї №11 та №15 два дні закінчуватимуть роботу раніше

Про це повідомляє КП “Дніпровській електротраспорт”. Останні відправлення з кінцевих зупинок:

Маршрут №11:

  • від Залізничного вокзалу – о 20:55;
  • від ДМЗ – 20:15.

Маршрут №15:

  • від Залізничного вокзалу – о 21:01;
  • від вулиці Криворізької – 20:33.

Будь ласка, враховуйте зазначені зміни при плануванні своїх поїздок.

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Новости Днепра про У Дніпрі трамваї №11 та №15 два дні закінчуватимуть роботу ранішеУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі трамваї №11 та №15 два дні закінчуватимуть роботу ранішеРусский

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