У Дніпрі трамваї №11 та №15 два дні закінчуватимуть роботу раніше

7 і 8 листопада трамваї №11 і №15 закінчать свою роботу раніше. Зміни пов’язані з ремонтом колії на Вокзальній площі.

Про це повідомляє КП “Дніпровській електротраспорт”. Останні відправлення з кінцевих зупинок:

Маршрут №11:

від Залізничного вокзалу – о 20:55;

від ДМЗ – 20:15.

Маршрут №15:

від Залізничного вокзалу – о 21:01;

від вулиці Криворізької – 20:33.

Будь ласка, враховуйте зазначені зміни при плануванні своїх поїздок.

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