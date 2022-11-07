У Дніпрі трамваї №11 та №15 два дні закінчуватимуть роботу раніше

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Про це повідомляє КП “Дніпровській електротраспорт”. Останні відправлення з кінцевих зупинок:
Маршрут №11:
Маршрут №15:
Будь ласка, враховуйте зазначені зміни при плануванні своїх поїздок.
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