У Дніпрі трамваї №1 змінили маршрут через обрив контактної мережі: як вони тепер курсують

Важлива інформація!

Сьогодні, 15 січня, у Дніпрі трамваї №1 змінили свій маршрут через обрив контактної мережі – він стався близько 16:40 на Соборній площі.

Ремонтні бригади вже працюють на місці.

Рух трамваїв тимчасово організовано за двома маршрутами:

№1К «Залізничний вокзал – вул. Центральна»;

№7 «Залізничний вокзал – просп. Лесі Українки – УДУНТ».

Враховуйте цю інформацію під час поїздок містом!

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі один із житломасивів залишився без тепла: деталі.

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