Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • У Дніпрі трамваї №1 змінили маршрут через обрив контактної мережі: як вони тепер курсують

У Дніпрі трамваї №1 змінили маршрут через обрив контактної мережі: як вони тепер курсують

Сьогодні 17:19
просмотров

Важлива інформація!

Новости Днепра про У Дніпрі трамваї №1 змінили маршрут через обрив контактної мережі: як вони тепер курсують

Сьогодні, 15 січня, у Дніпрі трамваї №1 змінили свій маршрут через обрив контактної мережі – він стався близько 16:40 на Соборній площі.

Ремонтні бригади вже працюють на місці.

Рух трамваїв тимчасово організовано за двома маршрутами:

  • №1К «Залізничний вокзал – вул. Центральна»;
  • №7 «Залізничний вокзал – просп. Лесі Українки – УДУНТ».

Враховуйте цю інформацію під час поїздок містом!

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі один із житломасивів залишився без тепла: деталі.

Читайте також:

Новости Днепра про У Дніпрі трамваї №1 змінили маршрут через обрив контактної мережі: як вони тепер курсуютьУкраїнська

Автор:


# # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

Залишити відповідь

Новини на цю тему

У Кам’янському чоловік кинув гранату у вікно багатоповерхівки
Новини Дніпра
Сьогодні 13:11
У Кам’янському чоловік кинув гранату у вікно багатоповерхівки

На щастя, ніхто не постраждав!

У Кривому Розі спалахнув скандал через пісні співачки Анни Асті, яка під час війни отримала громадянство РФ
Новини Дніпра
Сьогодні 10:44
У Кривому Розі спалахнув скандал через пісні співачки Анни Асті, яка під час війни отримала громадянство РФ

У Кривому Розі розгорівся скандал через пісні співачки, яка під…

Переходили річку: у Новомосковську подружжя рятували з крижаної води
Новини Дніпра
Сьогодні 07:59
Переходили річку: у Новомосковську подружжя рятували з крижаної води

Постраждалі у лікарні.

Підлітків, які забили свого товариша до смерті, затримала поліція Кривого Рогу
Новини Дніпра
12.01.2024 20:02
Підлітків, які забили свого товариша до смерті, затримала поліція Кривого Рогу

У Зеленодольську на Дніпропетровщині затримали підлітків, які до смерті побили…

Наверх