У Дніпрі трамваї №1 змінили маршрут через обрив контактної мережі: як вони тепер курсують

Сьогодні, 15 січня, у Дніпрі трамваї №1 змінили свій маршрут через обрив контактної мережі – він стався близько 16:40 на Соборній площі.
Ремонтні бригади вже працюють на місці.
Рух трамваїв тимчасово організовано за двома маршрутами:
Враховуйте цю інформацію під час поїздок містом!
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі один із житломасивів залишився без тепла: деталі.
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