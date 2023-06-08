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У Дніпрі трамваї №1 закінчать роботу раніше 8 червня

Сьогодні 10:00
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У четвер, 8 червня, у Дніпрі трамваї №1 змінять графік руху.

Новости Днепра про У Дніпрі трамваї №1 закінчать роботу раніше 8 червня

Сьогодні трамваї маршруту №1 від Університету науки та технологій у напрямку Залізничного вокзалу закінчать свою роботу раніше – о 21:28.

Зміни пов’язані з ремонтом колії по просп. Дмитра Яворницького у районі вул. Половицької.

Усі інші трамвайні та тролейбусні маршрути працюватимуть у штатному режимі за розкладом робочого дня.

Загалом на маршрути електротранспорту сьогодні вийшло 206 одиниць рухомого складу.

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