У Дніпрі трамвай №12 змінить свій маршрут

У Дніпрі плануються зміни у роботі трамвая №12.

Відсьогодні трамваї №12 курсують без додаткового оберту по колу, проїжджаючи зупинку «вул. Ігоря Сікорського» в напрямку площі Старомостової.

Спеціально для цього комунальники облаштували нову маневрову ділянку колії та змонтували два стрілочні переводи.

Зміни приведуть до скорочення часу поїздки у напрямку середмістя.

Трамвай здійснюватиме посадку та висадку пасажирів на одній зупинці — в районі буд. 83-Д по вул. Михайла Грушевського, – йдеться у повідомленні.

Нещодавно ми писали про те, що по центру колишнього проспекту Гагаріна у Дніпрі раніше їздив трамвай.

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