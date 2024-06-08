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У Дніпрі трамвай №12 змінить свій маршрут

Сьогодні 15:48
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У Дніпрі плануються зміни у роботі трамвая №12.

Новости Днепра про У Дніпрі трамвай №12 змінить свій маршрут

Відсьогодні трамваї №12 курсують без додаткового оберту по колу, проїжджаючи зупинку «вул. Ігоря Сікорського» в напрямку площі Старомостової. 

Спеціально для цього комунальники облаштували нову маневрову ділянку колії та змонтували два стрілочні переводи. 

Новости Днепра про У Дніпрі трамвай №12 змінить свій маршрут

Зміни приведуть до скорочення часу поїздки у напрямку середмістя.

Трамвай здійснюватиме посадку та висадку пасажирів на одній зупинці — в районі буд. 83-Д по вул. Михайла Грушевського, – йдеться у повідомленні.

Нещодавно ми писали про те, що по центру колишнього проспекту Гагаріна у Дніпрі раніше їздив трамвай.

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