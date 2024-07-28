Сайт Дніпра Новини У Дніпрі трамвай №12 зійшов з рейок біля кінцевої зупинки 4-го трамваю У Дніпрі трамвай №12 зійшов з рейок біля кінцевої зупинки 4-го трамваю
Сьогодні у Дніпрі трамвай зійшов з рейок.
Про це повідомляє
Telegram-канал “Труха Дніпро”.
Що стало причиною ДТП не повідомляється.
Зараз рух дорогою ускладнений в обидві сторони.
На місці працюють відповідні служби.
Також сьогодні є і зміни у роботі електротранспорту:
трамвай №5 в напрямку ж/м Західний курсуватиме через вул. Степана Бандери – пл. Старомостову – Залізничний вокзал — вул. 128-ої Бригади Тероборони; трамваї №12, №17 від пл. Старомостової курсуватимуть через Залізничний вокзал — вул. 128-ої Бригади Тероборони – вул. Володимира Антоновича. Читайте також:
Українська Русский Козенко Антон
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