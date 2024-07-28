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У Дніпрі трамвай №12 зійшов з рейок біля кінцевої зупинки 4-го трамваю

Сьогодні 15:28
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Сьогодні у Дніпрі трамвай зійшов з рейок.

Новости Днепра про У Дніпрі трамвай №12 зійшов з рейок біля кінцевої зупинки 4-го трамваю

Про це повідомляє Telegram-канал “Труха Дніпро”.

Що стало причиною ДТП не повідомляється. 

Зараз рух дорогою ускладнений в обидві сторони. 

На місці працюють відповідні служби. 

Також сьогодні є і зміни у роботі електротранспорту:

  • трамвай №5 в напрямку ж/м Західний курсуватиме через вул. Степана Бандери – пл. Старомостову – Залізничний вокзал — вул. 128-ої Бригади Тероборони;
  • трамваї №12, №17 від пл. Старомостової курсуватимуть через Залізничний вокзал — вул. 128-ої Бригади Тероборони – вул. Володимира Антоновича.

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