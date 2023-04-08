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У Дніпрі терорист погрожував підірвати районні суди, лікарні, мости та метро

Сьогодні 09:54
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За минулу добу на електронну адресу СБУ надійшов лист, автор якого повідомив про заплановану ним серію потужних вибухів у Дніпрі.

Новости Днепра про У Дніпрі терорист погрожував підірвати районні суди, лікарні, мости та метро

Анонім у своєму повідомленні запевнив, що замінував районні суди, лікарні, мости, вагони метро на червоній лінії, та збирається їх підірвати. 

Про це інформує пресслужба міськради Дніпра. 

На вказані терористом адреси виїхали підрозділи поліції та СБУ Дніпропетровської області. Спеціалісти обстежили території – вибухівку виявлено не було на жодній з них. Повідомлення про замінування, на щастя, виявилося хибним.

Нагадаємо, статтею 259 Кримінального кодексу України визначено, що завідомо неправдиве повідомлення про підготовку вибуху, підпалу або інших дій, які загрожують загибеллю людей чи іншими тяжкими наслідками, – карається позбавленням волі на строк від 2 до 6 років.

У випадку, коли об’єктами завідомо неправдивого повідомлення стали критично важливі об’єкти інфраструктури, будівлі чи споруди, що забезпечують діяльність органів державної влади, заклади охорони здоров’я, заклади освіти, або якщо це повідомлення спричинило тяжкі наслідки чи вчинене повторно, – карається позбавленням волі від 4 до 8 років.

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Новости Днепра про У Дніпрі терорист погрожував підірвати районні суди, лікарні, мости та метроУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі терорист погрожував підірвати районні суди, лікарні, мости та метроРусский

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