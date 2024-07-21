Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

У Дніпрі та в області боржникам будуть відключати воду: адреси

Сьогодні 11:45
просмотров

У Дніпрі та передмісті боржників будуть відключати від водопостачання.

Новости Днепра про У Дніпрі та в області боржникам будуть відключати воду: адреси

Про це повідомляє КП “Дніпроводоканал” на своєму офіційному сайті.

Наступного тижня, з 22 по 26 липня, заплановані відключення боржників багатоквартирних будинків. Спеціалізована бригада КП «Дніпроводоканал» буде відключати послугу водовідведення мешканцям Самарського та Новокодацького районів міста, які заборгували підприємству  684 529,99 грн.

Відключення боржників приватного сектору

Самарський район

  • вул. Добробатів – 3 абоненти
  • вул. Кирила Синельникова – 1 абонент
  • вул. Котельна – 1 абонент
  • вул. Дирижабельна – 1 абонент
  • вул. Електровозна – 1 абонент
  • вул. Рибальська – 2 абоненти
  • Дніпровський район ( с. Новоолександрівка)
  • вул. Кленова – 2 абоненти
  • вул. Осіння – 2 абоненти
  • вул. Орендна – 1 абонент
  • вул. Польова – 1 абонент
  • вул. Профспілкова – 2 абоненти
  • вул. Сурська – 3 абоненти
  • вул. Яблунева – 1 абонент

Відключення боржників багатоквартирних будинків

Самарський район

  • вул. Семафорна, буд. 31 – 1 абонент
  • вул. Семафорна, буд. 36 – 3 абоненти
  • вул. Семафорна, буд. 38 – абоненти
  • вул. Семафорна, буд. 42 – 1 абонент
  • вул. Семафорна, буд. 46 – 2 абоненти
  • вул. Семафорна, буд. 48 – 1 абонент
  • вул. Семафорна, буд. 50 – 2 абоненти
  • вул. Семафорна, буд. 52 – 1 абонент

Новокодацький район

  • вул. Коробова, буд. 4 – 8 абонентів
  • вул. Юрія Кондратюка, буд. 3 – 6 абонентів
  • вул. Юрія Кондратюка, буд. 5 – 1 абонент

Усіх абонентів із заборгованістю просять внести кошти або укласти договір реструктуризації, звернувшись до Центрів абонентських послуг ТОВ «ЄРЦ КП».

Читайте також:

Новости Днепра про У Дніпрі та в області боржникам будуть відключати воду: адресиУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі та в області боржникам будуть відключати воду: адресиРусский

Автор:


# #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    Схопив товар та втік: на Дніпропетровщині чоловіка затримали за пограбування магазину
    Новини Дніпра
    Сьогодні 13:20
    Схопив товар та втік: на Дніпропетровщині чоловіка затримали за пограбування магазину

    У місті Кривий Ріг чоловіка затримали за пограбування.

    Як у Дніпрі відремонтували вулицю Єфремова
    Новини Дніпра
    Сьогодні 12:05
    Як у Дніпрі відремонтували вулицю Єфремова

    У Дніпрі закінчився ремонт на вулиці Єфремова.

    У Кривому Розі з модульного укриття викрали майже усе обладнання
    Новини Дніпра
    Сьогодні 10:28
    У Кривому Розі з модульного укриття викрали майже усе обладнання

    У Кривому Розі викрали майно з двох модульних укриттів.

    У Дніпрі на проспекті Слобожанському легковик врізався у фуру
    Новини Дніпра
    Сьогодні 09:26
    У Дніпрі на проспекті Слобожанському легковик врізався у фуру

    Серйозна ДТП сьогодні вранці сталася у Дніпрі.

    Наверх