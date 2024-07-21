У Дніпрі та в області боржникам будуть відключати воду: адреси

У Дніпрі та передмісті боржників будуть відключати від водопостачання.

Про це повідомляє КП “Дніпроводоканал” на своєму офіційному сайті.

Наступного тижня, з 22 по 26 липня, заплановані відключення боржників багатоквартирних будинків. Спеціалізована бригада КП «Дніпроводоканал» буде відключати послугу водовідведення мешканцям Самарського та Новокодацького районів міста, які заборгували підприємству 684 529,99 грн.

Відключення боржників приватного сектору

Самарський район

вул. Добробатів – 3 абоненти

вул. Кирила Синельникова – 1 абонент

вул. Котельна – 1 абонент

вул. Дирижабельна – 1 абонент

вул. Електровозна – 1 абонент

вул. Рибальська – 2 абоненти

Дніпровський район ( с. Новоолександрівка)

вул. Кленова – 2 абоненти

вул. Осіння – 2 абоненти

вул. Орендна – 1 абонент

вул. Польова – 1 абонент

вул. Профспілкова – 2 абоненти

вул. Сурська – 3 абоненти

вул. Яблунева – 1 абонент

Відключення боржників багатоквартирних будинків

Самарський район

вул. Семафорна, буд. 31 – 1 абонент

вул. Семафорна, буд. 36 – 3 абоненти

вул. Семафорна, буд. 38 – абоненти

вул. Семафорна, буд. 42 – 1 абонент

вул. Семафорна, буд. 46 – 2 абоненти

вул. Семафорна, буд. 48 – 1 абонент

вул. Семафорна, буд. 50 – 2 абоненти

вул. Семафорна, буд. 52 – 1 абонент

Новокодацький район

вул. Коробова, буд. 4 – 8 абонентів

вул. Юрія Кондратюка, буд. 3 – 6 абонентів

вул. Юрія Кондратюка, буд. 5 – 1 абонент

Усіх абонентів із заборгованістю просять внести кошти або укласти договір реструктуризації, звернувшись до Центрів абонентських послуг ТОВ «ЄРЦ КП».

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