У Дніпрі та області знову оголосили енергетичну тривогу: можливі відключення світла

У Дніпрі та області знову можливі стабілізаційні відключення електроенергії.

Про це повідомляють Yasno, ДТЕК “Дніпровські електромережі” та Валентин Резніченко, голова Дніпропетровської ОВА.

Увага. Станом на зараз триває енергетична тривога в Дніпропетровській області. Існує можливість відключення світла. Ми сповістимо, коли загроза мине. Все буде Україна! – йдеться у повідомленні Yasno.

Голова Дніпропетровської ОВА зазначив, що пошкоджена ворожими атаками енергосистема не справляється з навантаженням.

Заощаджуємо усюди! Заощаджуємо усі! – закликав Валентин Резніченко.

Ознайомитись з графіком відключень можна тут.

У компанії ДТЕК “Дніпровські електромережі” зазначили, що “докладають усіх зусиль, щоб відключення тривали не більше 4 годин для кожної групи споживачів”.

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