У Дніпрі та області вночі чули звуки вибухів: що відомо

Мешканці Дніпропетровщини розповіли, що чули вночі звуки “щахедів” та вибухи. Як повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, це була робота ППО по ворожим цілям.
У ніч на 11 червня оборонці Повітряного командування Схід знищили три “шахеди”, які залетіли в нашу область.
А ось Марганецьку громаду знову обстріляли з артилерії. Жертв серед місцевих немає, а інформацію про руйнування ще уточнюють.
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