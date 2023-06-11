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У Дніпрі та області вночі чули звуки вибухів: що відомо

Сьогодні 08:35
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Знову неспокійна ніч.

Новости Днепра про У Дніпрі та області вночі чули звуки вибухів: що відомо

Мешканці Дніпропетровщини розповіли, що чули вночі звуки “щахедів” та вибухи. Як повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, це була робота ППО по ворожим цілям.

У ніч на 11 червня оборонці Повітряного командування Схід знищили три “шахеди”, які залетіли в нашу область.

А ось Марганецьку громаду знову обстріляли з артилерії. Жертв серед місцевих немає, а інформацію про руйнування ще уточнюють.

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Новости Днепра про У Дніпрі та області вночі чули звуки вибухів: що відомоУкраїнська

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