У Дніпрі та області в кіосках продавали контрафактні цигарки та алкоголь: деталі

Чергових ділків, які заробляли на неякісних сигаретах та алкогольних напоях викрили на Дніпропетровщині.

Деталі схеми розповіли в Дніпропетровській обласній прокуратурі.

За даними прокурорів Дніпра, на території області виготовляли контрафактний тютюн та алкоголь. Щоб продавати неякісну підакцизну продукцію створили незаконну мережу збуту цих товарів. Значну частину реалізували на території Синельникового.

Цигарки та алкоголь збували дрібними та гуртовими партіями по всій області.

Під час обшуків у ділків вилучили понад тисячу літрів фальсифікованого алкоголю та десять тисяч пачок цигарок. Вдома підозрювані тримали 90 тисяч гривень готівкою.

Орієнтовна вартість вилученого майна становить майже 1 млн грн.

Наразі правоохоронці розпочали експертизи та встановлюють усіх причетних до оборудки. До справи долучилася також податкова служба.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом незаконного виготовлення, зберігання, збуту або транспортування з метою збуту підакцизних товарів триває (ч. 3 ст. 204 КК України).

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