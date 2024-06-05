У Дніпрі та області у 2024 році побільшало спалахів кишкових інфекцій: найчастіше страждають діти

У Дніпропетровській області почастішали випадки спалахів кишкової інфекції.

Зафіксовано зростання випадків кишкових інфекцій у Дніпропетровській області. Тільки з початку 2024 року виявили 17 гострих випадків, з яких більшість припадає на дітей. Про це розповіла головна спеціалістка Держпродспоживслужби Маргарита Малишева, пише Відкритий.

Кілька спалахів сталися у закладах, які відвідують діти.

З потеплінням значно зросла кількість випадків отруєнь, деякі з яких набули резонансного характеру. Один з таких випадків стався в будинку матері і дитини, де постраждали 12 людей, 11 з яких – діти, – розповіла Маргарита Малишева.

Серед резонансних випадків – спалах кишкової інфекції у приватному дитячому садку, де постраждали двоє дітей. Під час перевірки виявилося, що заклад не мав дозвільних документів.

Приватний дитсадок на деякий час закрили, а харчі, які могли стати причиною отруєння дітей – вилучили. Керівництво закладу отримало штраф у розмірі 10 мінімальних зарплат. Наразі проводяться повторні перевірки.

Також було отримано повідомлення про 3 випадки ГКІ в державному дитячому садку. Держпродспоживслужба проводить епідрозслідування та інспектування з питань безпечності продуктів харчування по всіх вищезазначених випадках, – розповіла головна спеціалістка Держпродспоживслужби у Дніпропетровській області Маргарита Малишева.

З початку 2024 року у Дніпропетровській області зафіксували 17 випадків гострих кишкових інфекцій. Торік їх було всього 24. Тобто вже на початку літа кількість отруєнь зросла в рази.

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