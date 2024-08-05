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  • У Дніпрі та області шахраї пропонують підприємцям уникнути податків за донат на ЗСУ

У Дніпрі та області шахраї пропонують підприємцям уникнути податків за донат на ЗСУ

Сьогодні 14:37
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Шахраї знову просять з підприємців гроші, видаючи себе за посадовців ОВА.

Новости Днепра про У Дніпрі та області шахраї пропонують підприємцям уникнути податків за донат на ЗСУ

Підприємцям області знову надсилають фейкові листи, повідомив начальник ОВА Сергій Лисак. Невідомі шахраї пропонують допомогти військовим та перерахувати на рахунки нібито обласної адміністрації певну суму грошей. Обіцяють, що за щедрий донат бізнес можуть звільнити від сплати податків на суму, яку підприємець задонатить.

Нахаби посміли згадати й патріотів, які ціною власного життя відстоюють незалежність. Хочуть скористатися бажанням відповідального бізнесу підтримати Героїв. Не ведіться на це! Допомагайте. Втім, обов’язково перевіряйте, з ким маєте справу. Аби ваш внесок дійсно досяг адресатів. А на цих покидьків прошу звернути увагу правоохоронців. І притягти їх до відповідальності, – написав Лисак.

Зауважимо, що це вже не вперше, коли невідомі шахраї прикидаючись органами місцевої влади, просять гроші. 

Новости Днепра про У Дніпрі та області шахраї пропонують підприємцям уникнути податків за донат на ЗСУ

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Новости Днепра про У Дніпрі та області шахраї пропонують підприємцям уникнути податків за донат на ЗСУУкраїнська

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