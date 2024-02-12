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У Дніпрі та області померло двоє хворих на COVID-19

Сьогодні 18:40
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У Дніпропетровській області минулого тижня зафіксували летальні випадки серед хворих на COVID-19

Новости Днепра про У Дніпрі та області померло двоє хворих на COVID-19

З 2 по 8 лютого, на Дніпропетровщині на гострі респіраторні вірусні інфекції (ГРВІ), включно із COVID-19, захворіли 13 390 людей. Про це традиційно повідомили в обласному лабораторному центрі МОЗ України.

За даними лабцентру, показник захворюваності на ГРВІ, зокрема грип, у порівнянні з попереднім тижнем зріс на майже 15,6%. Загалом це на майже 27% менше від встановленого епідпорогу.

У кількох містах та районах області зафіксували перевищення епідпорогу. Зокрема, це Тернівка, Жовті Води та Синельниківський район.

Всього за тиждень в області шпиталізували понад 500 хворих з ГРВІ, майже половина з них — діти.

Медики зауважують, що серед хворих на ГРВІ понад 6% людей — з COVID-19. За тиждень зареєстрували 430 випадків, що на третину більше від попереднього тижня. Майже сто людей лікуються в стаціонарі. Зокрема, один — в реанімації. Двоє людей померли.

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Новости Днепра про У Дніпрі та області померло двоє хворих на COVID-19Українська

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