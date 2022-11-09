У Дніпрі та області оголосили жовтий рівень небезпеки: що сталося

Будьте обережні!

Синоптики Дніпропетровського регіонального центру з гідрометеорології попереджають про ускладнення погодних умов.

Про це пише пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області.

Так, у четвер, 10 листопада, вночі та вранці у місті Дніпро та в області очікується туман. Видимість – 300-500 м. Рівень небезпечності – перший (жовтий).

Тому будьте обережні!

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