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  • У Дніпрі та області на тиждень оголосили попередження про небезпечне стихійне явище

У Дніпрі та області на тиждень оголосили попередження про небезпечне стихійне явище

Сьогодні 17:51
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Метеорологи вкотре попереджають про надзвичайну пожежну небезпеку.

Новости Днепра про У Дніпрі та області на тиждень оголосили попередження про небезпечне стихійне явище

Дніпропетровський центр з гідрометеорології оголосив попередження про небезпечні та стихійні метеорологічні явища.

Так, з 5-11 червня на території Дніпропетровської області збережеться надзвичайна (V класу) пожежна небезпека.
 
Зокрема це стосується таких населених пунктів: 
  • Дніпро
  • Губиниха
  • Павлоград
  • Синельникове
  • Чаплине
  • Комісарівка
  • Нікополь 
  • Кривий Ріг 
  • Лошкарівка
Найближчий тиждень варто відмовитися від пікніків на природі та обережно поводитися з вогнем. 
 

Новости Днепра про У Дніпрі та області на тиждень оголосили попередження про небезпечне стихійне явище

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Новости Днепра про У Дніпрі та області на тиждень оголосили попередження про небезпечне стихійне явищеУкраїнська

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