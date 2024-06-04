У Дніпрі та області на тиждень оголосили попередження про небезпечне стихійне явище

Метеорологи вкотре попереджають про надзвичайну пожежну небезпеку.

Дніпропетровський центр з гідрометеорології оголосив попередження про небезпечні та стихійні метеорологічні явища.

Так, з 5-11 червня на території Дніпропетровської області збережеться надзвичайна (V класу) пожежна небезпека.

Зокрема це стосується таких населених пунктів:

Дніпро

Губиниха

Павлоград

Синельникове

Чаплине

Комісарівка

Нікополь

Кривий Ріг

Лошкарівка

Найближчий тиждень варто відмовитися від пікніків на природі та обережно поводитися з вогнем.

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