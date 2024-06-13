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У Дніпрі та області на три дні оголосили попередження про небезпечне метеоявище

Сьогодні 10:18
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Про пожежну небезпеку попередили жителів Дніпра та області.

Новости Днепра про У Дніпрі та області на три дні оголосили попередження про небезпечне метеоявище

Попередження про небезпечні та стихійні метеорологічні явища оголосив Дніпропетровський регіональний центр з гідрометеорології.

13-16 червня на території  Дніпропетровській області очікується надзвичайна (V класу) пожежна небезпека.

Це стосується майже всієї області. 

Новости Днепра про У Дніпрі та області на три дні оголосили попередження про небезпечне метеоявище

13 червня в області очікується мінлива хмарність. Вночі місцями невеликий короткочасний дощ, вдень без істотних опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 14-19°, вдень 24-29°. По місту Дніпро: мінлива хмарність. Без істотних опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 17-19°, вдень 26-28°.
 
Зауважимо, під час тривалої спеки можливі природні пожежі, тому виїжджаючи на природу не розпалюйте багаття, а якщо їдете на дачу, то не паліть сухостій. 
 
Нагадаємо, на Дніпропетровщині дачник, який кинувся сам гасити пожежу в полі, отримав опіки.

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Новости Днепра про У Дніпрі та області на три дні оголосили попередження про небезпечне метеоявищеУкраїнська

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