У Дніпрі та області на три дні оголосили попередження про небезпечне метеоявище

Про пожежну небезпеку попередили жителів Дніпра та області.

Попередження про небезпечні та стихійні метеорологічні явища оголосив Дніпропетровський регіональний центр з гідрометеорології.

13-16 червня на території Дніпропетровській області очікується надзвичайна (V класу) пожежна небезпека.

Це стосується майже всієї області.

13 червня в області очікується мінлива хмарність. Вночі місцями невеликий короткочасний дощ, вдень без істотних опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 14-19°, вдень 24-29°. По місту Дніпро: мінлива хмарність. Без істотних опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 17-19°, вдень 26-28°.

Зауважимо, під час тривалої спеки можливі природні пожежі, тому виїжджаючи на природу не розпалюйте багаття, а якщо їдете на дачу, то не паліть сухостій.

Нагадаємо, на Дніпропетровщині дачник, який кинувся сам гасити пожежу в полі, отримав опіки.

Читайте також:

Українська

Автор: