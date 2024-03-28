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  • У Дніпрі та області на 29 березня оголосили жовтий рівень небезпеки: бережіть себе

У Дніпрі та області на 29 березня оголосили жовтий рівень небезпеки: бережіть себе

Сьогодні 15:35
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На Дніпропетровщину суне негода!

Новости Днепра про У Дніпрі та області на 29 березня оголосили жовтий рівень небезпеки: бережіть себе

Завтра, 29 березня, у Дніпрі та області очікуються пориви вітру 15-20 метрів за секунду.

Про це повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

Зазначається, що рівень небезпеки – перший, жовтий.

29 березня вночі у західних областях, вдень в Україні, крім північного-сходу, пориви вітру 15-20 м/с; на Закарпатті та в Карпатах вночі та вранці значні дощі (І рівень небезпечності, жовтий), – йдеться у повідомленні Укргідрометцентру.

Новости Днепра про У Дніпрі та області на 29 березня оголосили жовтий рівень небезпеки: бережіть себе

Крім того, завтра у Дніпрі, за прогнозом синоптиків, очікуються дощі, температура складе +8°…+6°С вночі, +14°…+16°С вдень.

Новости Днепра про У Дніпрі та області на 29 березня оголосили жовтий рівень небезпеки: бережіть себе

Будь ласка, будьте обережні, про всяк випадок беріть з собою парасольку!

Нагадаємо, раніше ми писали, що мешканців Дніпра та області попереджають про небезпечне метеоявище: збиватиме з ніг.

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Новости Днепра про У Дніпрі та області на 29 березня оголосили жовтий рівень небезпеки: бережіть себеУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі та області на 29 березня оголосили жовтий рівень небезпеки: бережіть себеРусский

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