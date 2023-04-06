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У Дніпрі та області може змінитися формат навчання в школах та вишах

Сьогодні 15:16
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У Дніпрі та області змінять формат навчання в школах та ВНЗ.

Новости Днепра про У Дніпрі та області може змінитися формат навчання в школах та вишах

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

За його словами, найближчим часом вирішиться доля навчання в школах та вишах області. Наразі більшість закладів освіти працює в онлайн-форматі, а деякі вже перейшли на змішану форму. Насамперед це стосується вишів, які готують майбутніх медиків, металургів, слюсарів та комбайнерів, тобто здобувачів тих професій, де важливі практичні навички. 

Про це сьогодні говорили з освітянами області. Вислухав їхню думку і висловив свою. Знання важливі, бо це майбутнє кожного з нас. Не менш важлива й безпека. А тому… Збираємо інформацію по кожному закладу, зазначив Сергій Лисак.

Він зауважив, що зараз в ОВА збирають інформацію про укриття, евакуаційні сходи та аварійні виходи та про те, що потрібно, щоб повернутися до офлайн чи змішаної форми навчання. 

До дискусії долучаться не тільки освітяни, а й органи місцевого самоврядування та екстрені служби. Нагадаємо, більшість закладів освіти вирішили працювати онлайн через безпекову ситуацію в регіоні.

Новости Днепра про У Дніпрі та області може змінитися формат навчання в школах та вишах

Раніше про відновлення роботи дитячих садочків заговорили в Кривому Розі, у Павлограді запровадили змішану форму навчання, а батьки дніпровських школярів поширювали петицію з проханням повернути очне навчання в школах. 

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Новости Днепра про У Дніпрі та області може змінитися формат навчання в школах та вишахУкраїнська

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