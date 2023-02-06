У Дніпрі та області може погіршитися ситуація із світлом: причини

Найближчим часом ситуація з електроенергією у Дніпрі та області може погіршитись, оскільки насуваються морози, що збільшують ризик виникнення аварій на мережах.

Про це повідомляє ДТЕК Дніпровські електромережі.

«Протягом наступних днів в Україну можуть повернутися морози. Зазвичай такі погодні умови можуть призводити до збільшення навантаження на електромережі, через що збільшується ризик виникнення аварій», – йдеться в повідомленні.

Ймовірно, це пов’язано із тим, що люди почали вмикали додаткові електрообігрівачі.

В ДТЕК закликали економно споживати електроенергію та уважно слідкувати за оновленнями.

«Будемо оперативно інформувати стосовно будь-яких змін у відключеннях через погодні умови», – додали в ДТЕК.

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