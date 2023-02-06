У Дніпрі та області може погіршитися ситуація із світлом: причини

Про це повідомляє ДТЕК Дніпровські електромережі.
«Протягом наступних днів в Україну можуть повернутися морози. Зазвичай такі погодні умови можуть призводити до збільшення навантаження на електромережі, через що збільшується ризик виникнення аварій», – йдеться в повідомленні.
Ймовірно, це пов’язано із тим, що люди почали вмикали додаткові електрообігрівачі.
В ДТЕК закликали економно споживати електроенергію та уважно слідкувати за оновленнями.
«Будемо оперативно інформувати стосовно будь-яких змін у відключеннях через погодні умови», – додали в ДТЕК.
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