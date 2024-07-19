У Дніпрі та області графіки знеструмлень розподіляють нерівномірно: що виявила перевірка

Графіки відключень у Дніпрі, Кривому Розі та Кам'янському визнали несправедливими.

Державна інспекція енергетичного нагляду провела перевірки застосування графіків погодинних відключень (ГПВ) у шести областях. Під час інспекції виявили, що в усіх регіонах не забезпечено максимально можливий рівномірний розподіл обсягів зниження споживання між споживачами.

Зокрема, виявлено, що не всіх споживачів, які не належать до обʼєктів категорії критичної інфраструктури, залучено до графіків погодинних відключень, – йдеться в повідомленні.

Лідер за кількістю порушень Дніпропетровщина. У містах Дніпро, Кам’янське та Кривий Ріг затверджені графіки погодинного відключення виконуються не в повному обсязі, не всіх споживачів залучено до графіків.

Зокрема, зафіксовано збільшення у декілька разів термінів застосування графіків відключень та кількості черг, що застосовуються не за розробленим планом, у Дніпропетровській області. Заживлення деяких споживачів може відбуватись пізніше встановленого графіками терміну, тому знеструмлення тривали понад 7 годин.

У Дніпрі та області велика кількість споживачів занесені до об’єктів критичної інфраструктури, що разом із супутнім навантаженням призвело до завищеної величини потужності, яка не підлягає відключенню. Відповідно, на інших споживачів припадає надмірний тягар відключень, порушуючи справедливість розподілу електричної енергії.

Тепер обленерго мають тиждень на те, щоб усунути порушення. Якщо цього не станеться – на них чекає штраф.

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