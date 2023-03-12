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У Дніпрі та області фахівці перевірили якість води: є відхилення

Сьогодні 17:08
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Спеціалісти вчергове перевірили якість води у Дніпропетровській області.

Новости Днепра про У Дніпрі та області фахівці перевірили якість води: є відхилення

Моніторинг якості питної води провели фахівці Дніпропетровського ОЦКПХ МОЗ у період з 3 по 9 березня. Загалом взяли 203 проби. За мікробіологічними показниками всі досліджені проби води відповідають встановленим, за фізико-хімічними показниками – без аномальних змін, усі на рівні, який тримається вже декілька років. Утім, в деяких пробах є незначні відхилення. 

Результати дослідження питної води у Дніпропетровській області:

  • Дніпровський район – у 23 пробах виявили відхилення за показниками смак, присмак, забарвленість, каламутність;
  • Кам’янський район – у 14 пробах виявили відхилення за показниками забарвленість та каламутність;
  • Криворізький район – у 3 пробах виявили відхилення за показниками забарвленість та каламутність;
  • Нікопольский район – у 4 пробах виявили відхилення за показниками забарвленість та каламутність;
  • Новомосковський район – у 2 пробах виявили відхилення за показниками забарвленість та каламутність;
  • Павлоградський район – в 1 пробі виявили відхилення за показниками смак, присмак, забарвленість та каламутність;
  • Синельниківський район – без відхилень.

Хоча відхилення не значні, але фахівці все ж рекомендують кип’ятити воду перед вживанням або пити доочищену фасовану рідину. 

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Новости Днепра про У Дніпрі та області фахівці перевірили якість води: є відхиленняУкраїнська

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