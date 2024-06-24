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  • У Дніпрі та області ДТЕК запровадить нові “світло-сірі” графіки відключень

У Дніпрі та області ДТЕК запровадить нові “світло-сірі” графіки відключень

Сьогодні 17:49
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ДТЕК запровадить нові графіки.

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Сьогодні з 19:00 для Дніпропетровської області запрацюють нові графіки стабілізаційних відключень. Вони дозволять проходити піки навантажень більш прогнозовано, зазначили в ДТЕК Дніпровські електромережі. 

Повернулися графіки з “світло-сірими” клітинками.

Де їх подивитись:

Telegram-бот 

Сайт

У нових графіках три категорії відключень:

Темно-сіра зона – це час, коли світла точно немає.

Світло-сіра зона – відключення світла можливі.

Біла зона – світло гарантовано є.

Графіки діятимуть вже відсьогодні, 24 червня. 

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