У Дніпрі та області діють стабілізаційні відключення світла: де подивитися графіки

Сьогодні, 10 січня, у Дніпрі та області діють стабілізаційні відключення світла.

Про це повідомляє ДТЕК “Дніпровські електромережі”.

Коли саме можуть вимкнути світло у вашому будинку, дивіться:

тут, якщо вас обслуговує ДТЕК;

тут, якщо вас обслуговує Центральна енергетична компанія (ЦЕК).

Бережіть себе та рідних! Віримо в перемогу!

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