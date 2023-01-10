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  • У Дніпрі та області діють стабілізаційні відключення світла: де подивитися графіки

У Дніпрі та області діють стабілізаційні відключення світла: де подивитися графіки

Сьогодні 10:32
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Сьогодні, 10 січня, у Дніпрі та області діють стабілізаційні відключення світла.

Новости Днепра про У Дніпрі та області діють стабілізаційні відключення світла: де подивитися графіки

Про це повідомляє ДТЕК “Дніпровські електромережі”.

Коли саме можуть вимкнути світло у вашому будинку, дивіться:

  • тут, якщо вас обслуговує ДТЕК;
  • тут, якщо вас обслуговує Центральна енергетична компанія (ЦЕК).

Бережіть себе та рідних! Віримо в перемогу!

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Новости Днепра про У Дніпрі та області діють стабілізаційні відключення світла: де подивитися графікиУкраїнська

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