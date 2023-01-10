У Дніпрі та області діють стабілізаційні відключення світла: де подивитися графіки

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Про це повідомляє ДТЕК “Дніпровські електромережі”.
Коли саме можуть вимкнути світло у вашому будинку, дивіться:
Бережіть себе та рідних! Віримо в перемогу!
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Бережіть себе!
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