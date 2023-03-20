У Дніпрі та області діяла підпільна партія комуністів-більшовиків

На Дніпропетровщині викрили підпільних більшовиків.

Про це повідомили в СБУ.

Так, за даними силовиків в шести регіонах України діяли підпільні компартії більшовиків, які діяли за вказівками російських спецслужб. Очолював організацію Юрій Щіпков, який керує “центральним комітетом більшовиків” та живе в Москві.

У результаті спецоперації у Києві та ще шістьох регіонах нашої держави нейтралізовано підпільні осередки так званої «комуністичної партії радянського союзу». Силовики встановили, що після повномасштабного вторгнення організатори цієї спільноти об’єдналися та хотіли створити в Україні розгалужену мережу власних “обкомів”.

Їм вдалося розгорнути осередки компартії у Києві, а також Харківській, Львівській, Дніпропетровській, Запорізькій, Вінницькій та Чернігівській областях. “Більшовики” вербували до себе колишніх військовослужбовців та діючих, але які розпочинали службу за часів СРСР.

“Активісти” мали закликати до підтримки російських окупантів, а також створювали комендатури, які займалися збором розвідданих та ворожих диверсій. Усього вдалося встановити 45 осіб, які використовували власні оселі, щоб зустрічатися з іншими учасниками партії та планувати свої дії.

Вказівки на проведення злочинних дій отримували безпосередньо від очільника московського «ЦК» через спеціально створений анонімний Телеграм-канал.

Під час обшуків силовики знайшли російські паспорти, зброю, агітматеріали та мобільні телефони з листуваннями з російським куратором. Одному із організаторів повідомили про підозру.

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