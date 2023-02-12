У Дніпрі та області чули вибухи: що відомо

О 19:59 було оголошено повітряну тривогу, а буквально через кілька хвилин пролунали вибухи.
Як повідомив Микола Лукашук, голова Дніпропетровської обласної ради, росіяни знову тероризують нас “мопедами”.
Знову мопеди. Вартові неба – на захисті. Будьте обачні, бережіть себе, – написав голова облради.
Будь ласка, будьте в безпечних місцях!
Нагадаємо, раніше ми писали, що росіяни тричі за день обстрілювали Дніпропетровщину.
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