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У Дніпрі та області чули вибухи: що відомо

Сьогодні 20:12
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Сьогодні, 12 лютого, мешканці Дніпропетровщини чули вибухи.

Новости Днепра про У Дніпрі та області чули вибухи: що відомо

О 19:59 було оголошено повітряну тривогу, а буквально через кілька хвилин пролунали вибухи.

Як повідомив Микола Лукашук, голова Дніпропетровської обласної ради, росіяни знову тероризують нас “мопедами”.

Знову мопеди. Вартові неба – на захисті. Будьте обачні, бережіть себе, – написав голова облради.

Будь ласка, будьте в безпечних місцях!

Нагадаємо, раніше ми писали, що росіяни тричі за день обстрілювали Дніпропетровщину

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Новости Днепра про У Дніпрі та області чули вибухи: що відомоУкраїнська

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