У Дніпрі та області чули вибухи: що це було

“Вибухи, які чули жителі області – це робота ППО. Повітряним командуванням “Схід” знищено два ворожі БПЛА”, – також прокоментував ситуацію голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Більш детальних подробиць ворожої атаки Лисак наразі не розкрив.
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