У Дніпрі та області чули вибухи: що це було

Сьогодні, 27 лютого, увечері російські окупанти знову випустили дрони Україною. Їх помітили у Дніпропетровській області.

Вибухи, які чули жителі області, – це робота ППО.

ПвК “Схід”повідомляє про знищеня 2 ворожих БПЛА.

“Вибухи, які чули жителі області – це робота ППО. Повітряним командуванням “Схід” знищено два ворожі БПЛА”, – також прокоментував ситуацію голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. Більш детальних подробиць ворожої атаки Лисак наразі не розкрив.

Проте, не ігноруйте тривоги та залишайтеся у безпечних місцях.

Мирної ночі мешканцям Дніпропетровщини та всієї України!

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