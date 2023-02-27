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У Дніпрі та області чули вибухи: що це було

Сьогодні 22:26
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Сьогодні, 27 лютого, увечері російські окупанти знову випустили дрони Україною. Їх помітили у Дніпропетровській області.

Новости Днепра про У Дніпрі та області чули вибухи: що це було

Вибухи, які чули жителі області, – це робота ППО. 
 
ПвК “Схід”повідомляє про знищеня 2 ворожих БПЛА.
 

“Вибухи, які чули жителі області – це робота ППО. Повітряним командуванням “Схід” знищено два ворожі БПЛА”, – також прокоментував ситуацію голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Більш детальних подробиць ворожої атаки Лисак наразі не розкрив.

Проте, не ігноруйте тривоги та залишайтеся у безпечних місцях.
 
Мирної ночі мешканцям Дніпропетровщини та всієї України!

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Новости Днепра про У Дніпрі та області чули вибухи: що це булоУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі та області чули вибухи: що це булоРусский

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