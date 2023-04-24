У Дніпрі та області чоловіки призовного віку “штурмують” виші: контрактників побільшало вдвічі

У Дніпрі та області збільшилася кількість контрактників серед чоловіків.

Навчання в університеті завжди було способом “відкосити” від армії, але після оголошення мобілізації, цим методом скористалося понад 85 тисяч чоловіків призовного віку. Адже статус студента дає відстрочку в період воєнного стану.

Про це йдеться в матеріалі видання “Наші гроші. Львів”.

Так, за підрахунками журналістів, у минулому році кількість студентів-контрактників збільшилася на 40%, а якщо рахувати тільки чоловіків то на 82%.

На думку аналітиків, допомогло й те, що в 2022 році вимоги при вступі для контрактників спростили. Подекуди, щоб абітурієнта зарахували на навчання, було достатньо співбесіди та мотиваційного листа.

Таким методом відстрочки активно користувалися і на Дніпропетровщині. Згідно до статистики, яку опублікували “Наші гроші”, кількість контрактників зросла в 2 рази. Наш регіон посів четверте місце в цьому “рейтингу”. Найбільше охочих було в Києві та на Львівщині. Далі йде Харківщина та Дніпропетровщина.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, чи заборонятимуть військовозобов’язаним вступати до вишів.

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