У Дніпрі та області 4 червня весь день не вимикатимуть світло, але не у всіх

Принаймні такий прогноз дає енергокомпанія ДТЕК.
Обмеження електрики на 4 червня НЕ прогнозуються. За словами ДТЕК, доведені Укренерго ліміти дозволяють НЕ застосовувати в Дніпропетровській області графіки відключень.
Ситуація залишається вкрай важкою. Споживайте світло ощадливо, будь ласка, – йдеться у повідомленні.
У разі змін обіцяють оперативно інформувати споживачів.
Проте у Дніпрі все ж вимикатимуть світло. 4 червня, частина мешканців Дніпра, а саме абоненти, електроенергію яким постачає ЦЕК будуть без електроенергії через ремонтні роботи.
Світло вимикатимуть з 8:00 до 18:00 за наступними адресами:
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