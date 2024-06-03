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  • У Дніпрі та області 4 червня весь день не вимикатимуть світло, але не у всіх

У Дніпрі та області 4 червня весь день не вимикатимуть світло, але не у всіх

Сьогодні 20:46
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У Дніпропетровській області весь день буде світло.

Новости Днепра про У Дніпрі та області 4 червня весь день не вимикатимуть світло, але не у всіх

Принаймні такий прогноз дає енергокомпанія ДТЕК. 

Обмеження електрики на 4 червня НЕ прогнозуються. За словами ДТЕК, доведені Укренерго ліміти дозволяють НЕ застосовувати в Дніпропетровській області графіки відключень.

Ситуація залишається вкрай важкою. Споживайте світло ощадливо, будь ласка, – йдеться у повідомленні. 

У разі змін обіцяють оперативно інформувати споживачів. 

Проте у Дніпрі все ж вимикатимуть світло. 4 червня, частина мешканців Дніпра, а саме абоненти, електроенергію яким постачає ЦЕК будуть без електроенергії через ремонтні роботи.

Світло вимикатимуть з 8:00 до 18:00 за наступними адресами:

  • вулиця Алана Шепарда, 13а;
  • вулиця  Братів Горобців, 54, 56а, 58, 60; 
  • вулиця  Павла Чубинського, 4а, 6, 8; 
  • вулиця Робоча, 91, 93.

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Новости Днепра про У Дніпрі та області 4 червня весь день не вимикатимуть світло, але не у всіхУкраїнська

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