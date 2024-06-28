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У Дніпрі та області 28 червня зберігається V рівень небезпеки

Сьогодні 07:35
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На Дніпропетровщині зберігається надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Новости Днепра про У Дніпрі та області 28 червня зберігається V рівень небезпеки

Про це повідомили у пресслужбі Дніпропетровського РЦГМ.

Нагадаємо, з 24 по 26 червня тривала висока (IV) пожежна небезпека, станом на 28 червня рівень підвищився до V. 

Що це означає?

Рівень пожежної небезпеки у регіонах визначається за допомогою моніторингу погодних умов, які впливають на ризики виникнення пожежі, наприклад: високі температури, сухість, сильний вітер тощо. Такі фактори створюють спрятливі умови для виникнення та поширення пожеж в екосистемі за наявності навіть невеликих джерел займання (таких, як відкритий вогонь). 

У такому разі рекомендується бути уважним та уникати створення займання на будь-яких відкритих територіях, в особливості – на території сухостою. 

Слід зазначити, у пресслужбі ДСНС доповіли про те, що минулої доби вогнеборці ліквідували 36 пожеж в екосистемах Дніпропетровщини. З них – 28 займань сухої рослинності, 7 пожеж, які виникли внаслідок займання сміття, а також 1 загоряння сільгоспугіддя.

Надзвичайники попереджають: 

Пам’ятайте, що особи, винні у порушенні вимог пожежної небезпеки в природних екосистемах, несуть за собою адміністративну, а у деяких випадках навіть кримінальну відповідальність.

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Новости Днепра про У Дніпрі та області 28 червня зберігається V рівень небезпекиУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі та області 28 червня зберігається V рівень небезпекиРусский

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