У Дніпрі та області 13 червня світло вимикатимуть лише 2 години

У Дніпрі та області вимикатимуть світло лише на дві години.

Графіки погодинних відключень електроенергії 13 червня діятимуть у всій Україні з 20:00 до 22:00. Про це йдеться в дописі «Укренерго».

Водночас там зазначили, що електропостачання об’єктів критичної інфраструктури, а також підприємств, які імпортують 80% електроенергії для своїх потреб, обмежувати не будуть.

Нагадаємо, 11 та 12 червня через дефіцит генерації, причиною якого є масовані російські атаки на енергетичні об’єкти, також застосовувалися обмеження споживачів.

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