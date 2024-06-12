У Дніпрі та області 13 червня світло вимикатимуть лише 2 години

Графіки погодинних відключень електроенергії 13 червня діятимуть у всій Україні з 20:00 до 22:00. Про це йдеться в дописі «Укренерго».
Водночас там зазначили, що електропостачання об’єктів критичної інфраструктури, а також підприємств, які імпортують 80% електроенергії для своїх потреб, обмежувати не будуть.
Нагадаємо, 11 та 12 червня через дефіцит генерації, причиною якого є масовані російські атаки на енергетичні об’єкти, також застосовувалися обмеження споживачів.
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