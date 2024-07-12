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У Дніпрі та Кривому Розі перейменують 300 топонімів

Сьогодні 13:57
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У Дніпрі та Кривому Розі планують дерусифікувати ще 300 топонімів.

Новости Днепра про У Дніпрі та Кривому Розі перейменують 300 топонімів

Топоніми у містах деколонізують у найближчі кілька тижнів. Так, перейменують 300 вулиць та провулків, назви яких пов’язані з РФ.

Про це повідомив керівник українського центру історико-культурних стратегій Сергій Волинець у своєму телеграм-каналі.

“Найближчі кілька тижнів у Дніпропетровській області очікується різький температурний стрибок. Насамперед, у Дніпрі та Кривому Розі. Справа не в кліматичних аномаліях, а у деколонізації близько 300 топонімів у цих містах. У багатьох сильно підгоратиме. Багато консервів може вскритися…”, – написав Сергій Волинець.

Нагадаємо, Дніпропетровська область за шість місяців перейменувала найбільше топонімів в рамках деколонізації. Про це свідчать результати моніторингу громадської ініціативи “Деколонізація.Україна”. Загалом з 2022 року в області деколонізували 5 213 топонімів.

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Новости Днепра про У Дніпрі та Кривому Розі перейменують 300 топонімівУкраїнська

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