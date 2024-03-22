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У Дніпрі та Кривому Розі чули вибухи: перші офіційні коментарі

Сьогодні 05:12
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Будь ласка, будьте у безпечних місцях!

Новости Днепра про У Дніпрі та Кривому Розі чули вибухи: перші офіційні коментарі

Ранок на Дніпропетровщині почався з тривоги, крім того, у Дніпрі та Кривому Розі чули вибухи.

Олександр Вілкул, голова Ради оборони Кривого Рогу, закликав нічого не знімати та не викладати в інтернет.

Кривий Ріг. Вибухи. Нічого не знімаємо та не викладаємо в інтернет, – написав він.

Новости Днепра про У Дніпрі та Кривому Розі чули вибухи: перші офіційні коментарі

А Сергій Лисак, начальник Дніпропетровської ОВА, закликав подбати про укриття.

Ракетна небезпека. Подбайте про укриття, – написав він.

Новости Днепра про У Дніпрі та Кривому Розі чули вибухи: перші офіційні коментарі

Будь ласка, бережіть себе!

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Новости Днепра про У Дніпрі та Кривому Розі чули вибухи: перші офіційні коментаріУкраїнська

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