У Дніпрі та Кривому Розі чули вибухи: перші офіційні коментарі

Ранок на Дніпропетровщині почався з тривоги, крім того, у Дніпрі та Кривому Розі чули вибухи.
Олександр Вілкул, голова Ради оборони Кривого Рогу, закликав нічого не знімати та не викладати в інтернет.
Кривий Ріг. Вибухи. Нічого не знімаємо та не викладаємо в інтернет, – написав він.
А Сергій Лисак, начальник Дніпропетровської ОВА, закликав подбати про укриття.
Ракетна небезпека. Подбайте про укриття, – написав він.
Будь ласка, бережіть себе!
Читайте також:
Автор:
Чоловік залишив ключі сусіду та залишився без великої плазми та…
У росіянина конфіскували успадковану від матері землю.
У Кривому Розі затримали кібершахрая.
20 березня у Дніпрі пройшла чергова сесія міськради.