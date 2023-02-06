У Дніпрі син під час сварки убив свого 64-річного батька

Про інцидент стало відомо у суботу 4 лютого, але тепер поліція розповіла офіційну інформацію.
В одному із помешкань на вулиці Бородянській Чечелівського району Дніпра, сталася сварка, яка переросла в бійку. У якийсь момент, 30-річний чоловік вдарив ножем в груди свого 64-річного батька. На жаль, від отриманого поранення постраждалий помер на місці.
Пізніше поліціянти затримали нападника та вилучили ніж. 6 лютого його заарештували та оголосили про підозру в умисному вбивстві. Наразі триває досудове розслідування. Чоловікові загрожує від 8 до 25 років позбавлення волі, або ж довічне ув’язнення.
Нагадаємо, раніше ми розповідали про мешканця Дніпра, який попався з наркотиками на блокпосту.
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