У Дніпрі сили ППО збили ворожий безпілотник

У Дніпрі Захисника неба збили ворожий безпілотник.

Про це повідомляє голова ДОР Микола Лукашук.

«Мінус» розвідувальний безпілотник! Наші сили ППО відпрацювали по ворожій бляшанці. Дякую ПвК «Схід» за цілодобовий захист, — йдеться у дописі очільника ДОР.