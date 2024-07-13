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У Дніпрі сили ППО збили ворожий безпілотник

Сьогодні 13:00
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У Дніпрі Захисника неба збили ворожий безпілотник.

Новости Днепра про У Дніпрі сили ППО збили ворожий безпілотник

Про це повідомляє голова ДОР Микола Лукашук.

«Мінус» розвідувальний безпілотник! Наші сили ППО відпрацювали по ворожій бляшанці. Дякую ПвК «Схід» за цілодобовий захист, — йдеться у дописі очільника ДОР.

Про збиття повідомив й очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

У небі над областю збили розвідувальний БпЛА. Чудова робота наших оборонців з ПвК “Схід”, – сказано у дописі голови ОВА.

О 12:02 Повітряні Сили попереджали про розвідувальний дрон в напрямку Дніпра.

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