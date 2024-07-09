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У Дніпрі сварка в магазині закінчилася різаниною

Сьогодні 18:48
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У Дніпрі в магазині сталася різанина.

Новости Днепра про У Дніпрі сварка в магазині закінчилася різаниною

Інцидент трапився 8 липня близько 15:00. До поліції надійшло повідомлення про поранення 31-річного містянина на проспекті Мануйлівському в Амур-Нижньодніпровському районі. 

Після сварки у магазині зловмисник вдарив потерпілого ножем і втік. Чоловік із тяжкою травмою звернувся до лікарів. 

Працівники відділення поліції №1 Дніпровського районного управління поліції відпрацювали місце скоєння злочину та почали пошуки нападника. За результатами роботи оперативники встановили та затримали підозрюваного. Ним виявився 40-річний місцевий житель. Правоохоронці вилучили у нього знаряддя злочину – складний ніж.

9 липня слідчі повідомили затриманому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.121КК України. За скоєний злочин чоловіку загрожує до 8 років позбавлення волі.

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Новости Днепра про У Дніпрі сварка в магазині закінчилася різаниноюУкраїнська

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