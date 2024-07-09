У Дніпрі сварка в магазині закінчилася різаниною

Інцидент трапився 8 липня близько 15:00. До поліції надійшло повідомлення про поранення 31-річного містянина на проспекті Мануйлівському в Амур-Нижньодніпровському районі.
Після сварки у магазині зловмисник вдарив потерпілого ножем і втік. Чоловік із тяжкою травмою звернувся до лікарів.
Працівники відділення поліції №1 Дніпровського районного управління поліції відпрацювали місце скоєння злочину та почали пошуки нападника. За результатами роботи оперативники встановили та затримали підозрюваного. Ним виявився 40-річний місцевий житель. Правоохоронці вилучили у нього знаряддя злочину – складний ніж.
9 липня слідчі повідомили затриманому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.121КК України. За скоєний злочин чоловіку загрожує до 8 років позбавлення волі.
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