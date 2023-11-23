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  • У Дніпрі сварка між товаришами по гаражному кооперативу завершилася у лікарні

У Дніпрі сварка між товаришами по гаражному кооперативу завершилася у лікарні

Сьогодні 12:09
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У Дніпрі сварка товаришів завершилася у лікарні.

Новости Днепра про У Дніпрі сварка між товаришами по гаражному кооперативу завершилася у лікарні

Як повідомили правоохоронці Дніпра, під час конфлікту 38-річний нападник побив свого знайомого. Бійка сталася 20 листопада у АНД-районі. Як розповів затриманий, у нього виник конфлікт з 61-річним другом із гаражного кооперативу. Що не поділили чоловіки підозрюваний не розказав. Сварка дуже швидко переросла бійку, під час якої той побив старшого товариша. 

З тяжкими травмами потерпілого забрали до міської лікарні. Згодом затримали і винуватця злочину.

Слідчі Дніпра повідомили про підозру чоловіку за нанесення тяжких тілесних ушкоджень 61-річному містянину. Нападнику загрожує до 8 років позбавлення волі. 

Нагадаємо, на Дніпропетровщині розшукують зниклого безвісти чоловіка. 

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#бійка #гараж #новини Дніпра
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