У Дніпрі сварка між товаришами по гаражному кооперативу завершилася у лікарні

У Дніпрі сварка товаришів завершилася у лікарні.

Як повідомили правоохоронці Дніпра, під час конфлікту 38-річний нападник побив свого знайомого. Бійка сталася 20 листопада у АНД-районі. Як розповів затриманий, у нього виник конфлікт з 61-річним другом із гаражного кооперативу. Що не поділили чоловіки підозрюваний не розказав. Сварка дуже швидко переросла бійку, під час якої той побив старшого товариша.

З тяжкими травмами потерпілого забрали до міської лікарні. Згодом затримали і винуватця злочину.

Слідчі Дніпра повідомили про підозру чоловіку за нанесення тяжких тілесних ушкоджень 61-річному містянину. Нападнику загрожує до 8 років позбавлення волі.

Нагадаємо, на Дніпропетровщині розшукують зниклого безвісти чоловіка.

Читайте також:

Українська

Автор: