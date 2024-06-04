У Дніпрі судитимуть жінку, яка хотіла продати 2-річного сина

Про це повідомили у Telegram-каналі поліції Дніпропетровської області.
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі затримали жінку, яка намагалася продати сина за 1 млн гривень. Згідно інформації, вказаної у публікації на вебпорталі Офісу генерального прокурора, 23 квітня 19-річна жителька Дніпра хотіла продати власну 2-річну дитину, бо той заважав їй влаштувати особисте життя. Вона не бажала його виховувати та піклуватися про нього. Жінку затримали правоохоронці під час “продажу” та обрали їй запобіжний захід у вигляді позбавлення волі.
Горе-мати отримала повідомлення про підозру у вчиненні правопорушення передбаченого частиною 3 статті 149 Кримінального Кодексу України (торгівля людьми).
Поліцейські управління міграційної поліції ГУНП в Дніпропетровській області завершили досудове розслідування за цим фактом. Міру покарання для жінки, яка “продала” сина, визначить суд, – зазначили у публікації.
Нагадаємо, раніше ми писали, що жителька Кам’янського знімала та продавала порно з 8-річним сином.
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