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У Дніпрі судитимуть жінку, яка хотіла продати 2-річного сина

Сьогодні 12:04
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Матеріали кримінального впровадження щодо "продажу" 2-річного хлопчика були направлені в суд.

Новости Днепра про У Дніпрі судитимуть жінку, яка хотіла продати 2-річного сина

Про це повідомили у Telegram-каналі поліції Дніпропетровської області.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі затримали жінку, яка намагалася продати сина за 1 млн гривень. Згідно інформації, вказаної у публікації на вебпорталі Офісу генерального прокурора, 23 квітня 19-річна жителька Дніпра хотіла продати власну 2-річну дитину, бо той заважав їй влаштувати особисте життя. Вона не бажала його виховувати та піклуватися про нього. Жінку затримали правоохоронці під час “продажу” та обрали їй запобіжний захід у вигляді позбавлення волі.

Горе-мати отримала повідомлення про підозру у вчиненні правопорушення передбаченого частиною 3 статті 149 Кримінального Кодексу України (торгівля людьми). 

Поліцейські управління міграційної поліції ГУНП в Дніпропетровській області завершили досудове розслідування за цим фактом. Міру покарання для жінки, яка “продала” сина, визначить суд, – зазначили у публікації.

Нагадаємо, раніше ми писали, що жителька Кам’янського знімала та продавала порно з 8-річним сином.

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Новости Днепра про У Дніпрі судитимуть жінку, яка хотіла продати 2-річного синаУкраїнська

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