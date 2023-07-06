У Дніпрі судили водійку тролейбусу, яка не зачинила двері на зупинці: через це пасажирка смертельно травмувалася

Про це йдеться у вироці, опублікованому на сайті Єдиного реєстру судових рішень.
Усе сталося 15 травня 2019 року. Водійка тролейбуса №16 рушила з місця на зупинці Тополина по вулиці Панікахи, але не закрила двері. Через це одна із пасажирок випала з салону та смертельно травмувалася. Нога жінки потрапила від задню вісь тролейбуса.
Дніпрянка ще була при тямі, коли її забрала швидка. Внаслідок падіння жінка отримала тупу травму правого стегна. Проте в лікарні їй стало зле. Розпочався розвиток гнійно-некротичних змін, гнійно-фіброзного запалення м’яких тканин та поліорганної недостатності. 17 травня 2019 року пасажирка померла від цих ускладнень, спричинених травмою.
У суді водійка тролейбуса свою провину визнала повністю. Жінка покаялася та сказала, що добровільно відшкодувала потерпілій 25 тисяч гривень.
Водійку визнали винною в вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 286 ККУ. Обвинувачену засудили до 3 роки в’язниці. Також позбавили права керувати транспортними засобами строком на 2 роки.
На підставі статті 75 ККУ України покарання замінили на випробувальний термін, який триватиме 2 роки. Водійка має сплатити 1256 гривень 8 копійок, які витратили на експертизу.
Донька загиблої потребувала 648 тисяч гривень компенсації моральної шкоди. Проте суд задовольнив її прохання частково, наказавши стягнути з КП “Дніпровський електротранспорт” на її користь 22 365 гривень 39 копійок матеріальної шкоди та 120 тисяч гривень моральної шкоди.
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