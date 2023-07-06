У Дніпрі судили водійку тролейбусу, яка не зачинила двері на зупинці: через це пасажирка смертельно травмувалася

Через три роки суд виніс вирок водійці тролейбуса під час роботи якої смертельно травмувалася жінка.

Про це йдеться у вироці, опублікованому на сайті Єдиного реєстру судових рішень.

Усе сталося 15 травня 2019 року. Водійка тролейбуса №16 рушила з місця на зупинці Тополина по вулиці Панікахи, але не закрила двері. Через це одна із пасажирок випала з салону та смертельно травмувалася. Нога жінки потрапила від задню вісь тролейбуса.

Дніпрянка ще була при тямі, коли її забрала швидка. Внаслідок падіння жінка отримала тупу травму правого стегна. Проте в лікарні їй стало зле. Розпочався розвиток гнійно-некротичних змін, гнійно-фіброзного запалення м’яких тканин та поліорганної недостатності. 17 травня 2019 року пасажирка померла від цих ускладнень, спричинених травмою.

Донька загиблої звернулася до суду. Вона стверджує, що мама виходила із салону на зупинці через задні двері, спускалася по сходинках та вже однією ногою була на землі, коли тролейбус відновив рух. Внаслідок цього вона впала і потрапила ногою під колесо транспорту.

У суді водійка тролейбуса свою провину визнала повністю. Жінка покаялася та сказала, що добровільно відшкодувала потерпілій 25 тисяч гривень.

Водійку визнали винною в вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 286 ККУ. Обвинувачену засудили до 3 роки в’язниці. Також позбавили права керувати транспортними засобами строком на 2 роки.

На підставі статті 75 ККУ України покарання замінили на випробувальний термін, який триватиме 2 роки. Водійка має сплатити 1256 гривень 8 копійок, які витратили на експертизу.

Донька загиблої потребувала 648 тисяч гривень компенсації моральної шкоди. Проте суд задовольнив її прохання частково, наказавши стягнути з КП “Дніпровський електротранспорт” на її користь 22 365 гривень 39 копійок матеріальної шкоди та 120 тисяч гривень моральної шкоди.

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