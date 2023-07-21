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У Дніпрі судили військового, який розстріляв свого товариша

Сьогодні 13:06
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У Дніпрі оголосили вирок військовому, який розстріляв свого товариша.

Новости Днепра про У Дніпрі судили військового, який розстріляв свого товариша

Про це йдеться у вироці, опублікованому на сайті Єдиного реєстру судових рішень.

Усе сталося у квітні 2023 року, коли сержант разом із солдатом випивали на кухні. У якийсь момент вони почали сваритися. Солдат обурився тим, що його старший товариш вихваляється своїм досвідом та вважає його менш професійним. Чоловік сильно образився, адже це принизило його честь та гідність.

Щоб помститися сержанту, солдат схопив свій АК-74, зарядив зброю і 8 разів вистрелив у груди свого товариша. Той від отриманих травм помер на місці. 

Під час судового засідання солдат покаявся та повністю визнав свою вину. Як пояснив підозрюваний, між ним та сержантом розгорівся конфлікт через те, що співрозмовник принизив його гідність. 

Індустріальний районний суд Дніпра засудив військового до 8 років тюрми за вбивство сержанта. 

Нагадаємо, у Дніпропетровській області розслідують загадкову смерть військовослужбовця на блокпосту. 

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Новости Днепра про У Дніпрі судили військового, який розстріляв свого товаришаУкраїнська

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