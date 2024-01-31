У Дніпрі судили працівницю залізниці родом з РФ, яка злила ворогам відео з військовими

За даними слідства, працівниця Укрзалізниці зняла на камеру військових, які охороняють один із мостів у Дніпрі. Відео вона надіслала “куратору” через месенджери.
Інформація про охорону моста до цього не розміщувалася у вільному доступі Силами оборони, тож жінка злила росіянам чутливі дані, які допомогли б планувати удари по місту.
Повідомляється, що жінка народилася на території Росії, а саме в Приморському краї, але довгий час живе у Дніпрі. Під час обшуків у неї вилучили телефон, на який вона відзняла відео.
Зі своїм куратором жінка познайомилася на початку 2023 року. Затримана активно спілкувалася в проросійських пабліках, через що і потрапила до поля зору окупантів.
Дніпрянка погодилася вивідувати інформацію про Сили оборони у Дніпрі. Для цього вона їздила по місту та знімала на відео потрібні об’єкти інфраструктури. Цю інформацію росіяни хотіли використати при плануванні ракетних ударів.
Нещодавно жінку засудили до 5 років тюрми. Вона намагалася оскаржити вирок, але апеляційний суд не змінив покарання. Наразі вирок набрав законної сили.
Читайте також:
Автор:
Набережна Дніпра - це окраса міста та улюблене місце для…
На Дніпропетровщині попри війну спостерігають бейбі-бум.
Подачу тепла обіцяють відновити одразу після завершення робіт.
Чоловік купив "щасливий" білет за 60 гривень.