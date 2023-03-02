У Дніпрі судили модель Onlyfans: подробиці

Так, Індустріальний районний суд Дніпра розглянув справу моделі Onlyfans із Донецької області. Дівчина зареєструвалася на платформі під нікнеймом lilVicki та виготовила не менше 88 роликів порнографічного характеру.
Про це йдеться у Єдиному державному реєстрі судових рішень.
Зазначається, що фігурантка на засіданні визнала свою вину.
Тепер у дівчини два роки умовного терміну. Крім того, вона позбавляється права обіймати посади, пов’язані з комп’ютерними технологіями, чи займатися діяльністю, яка пов’язана з розповсюдженням інформації будь-якого характеру на веб-ресурсах, строком на два роки.
Нагадаємо, раніше ми писали, що суд засудив мешканку Кривого Рогу за нюдси в OnlyFans.
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