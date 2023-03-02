Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

У Дніпрі судили модель Onlyfans: подробиці

Сьогодні 19:43
просмотров

Суд Дніпра покарав модель, яка знімала еротичний контент.

Новости Днепра про У Дніпрі судили модель Onlyfans: подробиці

Так, Індустріальний районний суд Дніпра розглянув справу моделі Onlyfans із Донецької області. Дівчина зареєструвалася на платформі під нікнеймом lilVicki та виготовила не менше 88 роликів порнографічного характеру.

Про це йдеться у Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Зазначається, що фігурантка на засіданні визнала свою вину.

Тепер у дівчини два роки умовного терміну. Крім того, вона позбавляється права обіймати посади, пов’язані з комп’ютерними технологіями, чи займатися діяльністю, яка пов’язана з розповсюдженням інформації будь-якого характеру на веб-ресурсах, строком на два роки. 

Новости Днепра про У Дніпрі судили модель Onlyfans: подробиці

Нагадаємо, раніше ми писали, що суд засудив мешканку Кривого Рогу за нюдси в OnlyFans.

Читайте також:

Новости Днепра про У Дніпрі судили модель Onlyfans: подробиціУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі судили модель Onlyfans: подробиціРусский

Автор:


# # # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    Туристи-призовники із Дніпропетровщини намагалися дістатися ЄС гірськими стежками
    Новини Дніпра
    Сьогодні 16:46
    Туристи-призовники із Дніпропетровщини намагалися дістатися ЄС гірськими стежками

    На кордоні з ЄС піймали чоловіків призовного віку.

    Другий день поспіль у Дніпрі народжується рекордна кількість хлопчиків
    Новини Дніпра
    Сьогодні 15:40
    Другий день поспіль у Дніпрі народжується рекордна кількість хлопчиків

    Життя переможе!

    Екс-суддя із Дніпра вимагала 30 тисяч доларів хабаря: яке на неї чекає покарання
    Новини Дніпра
    Сьогодні 13:44
    Екс-суддя із Дніпра вимагала 30 тисяч доларів хабаря: яке на неї чекає покарання

    Вищий антикорупційний суд виніс вирок колишній судді Кіровського районного суду…

    У квітні у Дніпрі планують відкрити McDonald’s, – ЗМІ
    Новини Дніпра
    Сьогодні 13:41
    У квітні у Дніпрі планують відкрити McDonald’s, – ЗМІ

    24 лютого після початку повномасштабного вторгнення рф McDonald’s закрив усі…

    Наверх