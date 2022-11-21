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  • У Дніпрі судили матір, яка у стані алкогольного сп’яніння перекинула дитячий візочок

У Дніпрі судили матір, яка у стані алкогольного сп’яніння перекинула дитячий візочок

Сьогодні 11:13
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У Дніпрі у стані алкогольного сп’яніння мати перекинула дитячий візочок, внаслідок чого її дитина травмувалася - отримала поверхневі травми голови та забій.

Новости Днепра про У Дніпрі судили матір, яка у стані алкогольного сп’яніння перекинула дитячий візочок

Жінку та дитину помітили небайдужі, вони викликали правоохоронців. Поліцейські затримали горе-матір для з’ясування всіх обставин.

Пізніше справу направили до суду. І от стало відомо, яке покарання отримала жінка.

Як повідомляється в Єдиному державному реєстрі судових рішень, за неналежне виконання батьківських обов’язків на жінку був складений адмінпротокол. У суді горе-матір визнала свою провину повністю. За її словами, вона зробила для себе відповідні висновки, розкаюється у вчиненому, пообіцяла, що в подальшому такого ніколи не повториться та попросила суворо її не карати.

Суд визнав дніпрянку винною у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 184 КУпАП, та постановив притягнути її до адміністративної відповідальності у вигляді попередження – жінка сплатить судовий збір в розмірі 496 грн 20 коп.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Кривому Розі маму оштрафували за те, що її діти прогулювали онлайн-заняття 3 місяці.

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Новости Днепра про У Дніпрі судили матір, яка у стані алкогольного сп’яніння перекинула дитячий візочокУкраїнська

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