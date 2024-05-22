У Дніпрі судили чоловіка, який знущався над власною матір’ю

Бабушкінський районний суд виніс вирок чоловіку, який знущався та принижував власну матір та визнав його винним у вчиненні кримінального правопорушення.

Згідно матеріалів справи, опублікованої в Єдиному державному реєстрі судових рішень, чоловік проживав зі своєю матір’ю разом та часто зловживав алкоголем. Він постійно нецензурно лаявся на неї, кричав, а також морально та психологічно принижував.

Коли мати вперше викликала поліцію, чоловіку склали адміністративний протокол та виписали штраф у розмірі 510 гривень, через два дні після виклику штраф збільшили до 680 гривень, подібна ситуація відбулася ще два рази протягом 2023 року.

Також у справі вказується на те, що внаслідок дій сина стан жінки став безпорадним та несприятливим.

У вироку зазначається, що обвинувачений розкаюється у власних діях та просить суворо не наказувати.

10 травня 2024 року чоловіка було визнано винним у скоєнні кримінального правопорушення та призначили йому покарання у виді обмеження волі строком на 1 рік. Однак після цього на підставі ст. 75 КК України суд встановив 1 рік іспитового строку замість відбування основного покарання.

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