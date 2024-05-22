Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

У Дніпрі судили чоловіка, який знущався над власною матір’ю

Сьогодні 10:26
просмотров

Бабушкінський районний суд виніс вирок чоловіку, який знущався та принижував власну матір та визнав його винним у вчиненні кримінального правопорушення.

Новости Днепра про У Дніпрі судили чоловіка, який знущався над власною матір'ю

Згідно матеріалів справи, опублікованої в Єдиному державному реєстрі судових рішень, чоловік проживав зі своєю матір’ю разом та часто зловживав алкоголем. Він постійно нецензурно лаявся на неї, кричав, а також морально та психологічно принижував. 

Коли мати вперше викликала поліцію, чоловіку склали адміністративний протокол та виписали штраф у розмірі 510 гривень, через два дні після виклику штраф збільшили до 680 гривень, подібна ситуація відбулася ще два рази протягом 2023 року. 

Також у справі вказується на те, що внаслідок дій сина стан жінки став безпорадним та несприятливим. 

У вироку зазначається, що обвинувачений розкаюється у власних діях та просить суворо не наказувати. 

10 травня 2024 року чоловіка було визнано винним у скоєнні кримінального правопорушення та призначили йому покарання у виді обмеження волі строком на 1 рік. Однак після цього на підставі ст. 75 КК України суд встановив 1 рік іспитового строку замість відбування основного покарання. 

Читайте також:

Новости Днепра про У Дніпрі судили чоловіка, який знущався над власною матір'юУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі судили чоловіка, який знущався над власною матір'юРусский

Автор:


# # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    Світла буде більше: у Дніпрі та області дещо змінилися графіки відключень
    Новини Дніпра
    Сьогодні 11:10
    Світла буде більше: у Дніпрі та області дещо змінилися графіки відключень

    Світла буде трохи більше принаймні один день.

    У Дніпрі невідомий раптово вдарив жінку та втік: з’ясувалися подробиці
    Новини Дніпра
    Сьогодні 08:03
    У Дніпрі невідомий раптово вдарив жінку та втік: з’ясувалися подробиці

    З'ясувалися подробиці про чоловіка, який вчора, 21 травня, вдарив жінку…

    Сьогодні частина Дніпра знову залишиться без світла: адреси
    Новини Дніпра
    Сьогодні 06:49
    Сьогодні частина Дніпра знову залишиться без світла: адреси

    У зв'язку з проведенням чергових ремонтних робіт Центральна Енергетична Компанія…

    Смертельна ДТП на трасі Дніпро – Кривий Ріг: треба допомога у встановленні особи загиблої жінки
    Новини Дніпра
    Вчора 21:54
    Смертельна ДТП на трасі Дніпро – Кривий Ріг: треба допомога у встановленні особи загиблої жінки

    ДТП трапилася два місяці тому на трасі Дніпро - Кривий…

    Наверх