У Дніпрі створили гігантський герб (ФОТО)

Дніпровські курсанти вишикувалися в гігантський герб.

Курсанти Дніпропетровського університету внутрішніх справ вперше з початку повномасштабного вторгнення провели масштабний флешмоб. Деталями та світлинами поділилися на Facebook-сторінці університету.

Величезний герб створили на плацу закладу. Майбутні правоохоронці пройшли урочистою ходою та вишикувалися за контуром державного символу. Далі – сформували слово «воля» за допомогою жовто-синіх стрічок. У заході взяли участь 200 курсантів.

В університеті розповіли, що обрали одне із найвідоміших значень державного символу.

Тризуб має безліч значень і трактувань. Одне з найвідоміших – слово «воля», зашифроване у зображенні історичного символу. Сьогодні, як ніколи, українське суспільство об’єднане спільною думкою – нашим прагненням залишатися вільними людьми, крок за кроком іти до перемоги та повної незалежності, – написали в університеті.

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