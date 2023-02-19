У Дніпрі створили гігантський герб (ФОТО)

Курсанти Дніпропетровського університету внутрішніх справ вперше з початку повномасштабного вторгнення провели масштабний флешмоб. Деталями та світлинами поділилися на Facebook-сторінці університету.
Тризуб має безліч значень і трактувань. Одне з найвідоміших – слово «воля», зашифроване у зображенні історичного символу. Сьогодні, як ніколи, українське суспільство об’єднане спільною думкою – нашим прагненням залишатися вільними людьми, крок за кроком іти до перемоги та повної незалежності, – написали в університеті.
Читайте також:
Автор:
Рятувальники в Дніпрі двічі за день допомагали жінкам, які не…
Мешканці Дніпра ризикують життям заради риболовлі.
У Дніпрі пробурили рекордну свердловину.
Дорогами Дніпра катається Renault Bandera.