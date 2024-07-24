У Дніпрі створять «Жіночий будівельний батальйон»: що це і хто може долучитися

У Дніпрі створять “Жіночий будівельний батальйон” для того, щоб переселенки отримали нові професії.

Так, жінки-переселенки зможуть перенавчитися на малярок-штукатурниць та плиточниць-облицювальниць. Адже через війну в місті не вистачає робітників на таких будівельних вакансіях. Після навчання випускниці зможуть одразу працевлаштуватися та отримувати зарплату від 35 до 60 тисяч гривень. Крім цього, бажаючим зможуть допомогти створити маленьке будівельне підприємство. До “Жіночого будівельного батальйону” зможуть долучитися і дніпрянки, але за умови вільних місць.

Про це повідомили у Дніпровській міській раді.

Перенавчати жінок будуть на базі «Дніпровського вищого професійного училища будівництва» безкоштовно. Усі кошти на навчання переселенок дають благодійна організація «Пліч-о-пліч» (м. Бахмут) та німецький фонд Dyakonie Katastrophenhilfe.

У ньому нову будівельну професію невдовзі зможуть опанувати 90 жінок-переселенок.

“Планується, що перші дві групи малярок-штукатурниць та плиточниць-облицювальниць розпочнуть навчання у вересні. Курс триватиме 3 місяці. Далі ми ще двічі набиратимемо по 30 жінок-переселенок на тримісячне перенавчання», — розповіла директорка «Дніпровського вищого професійного училища будівництва» Валентина Яблонська.

Записатися на курси можна за номерами:

БО «Пліч-о-пліч»: 066-389-02-05;

інспекція з питань праці та зайнятості населення Дніпровської міської ради 050-410-34-43.

Також можна прийти до «Дніпровського вищого професійного училища», яке розташоване на вул. Богдана Хмельницького, 3-А.

Читайте також:

Українська Русский

Автор: